Monschau.

Seine Fans finden ihn genial, für andere ist seine Form des Humors einfach nur unerträglich. Doch wer eine Veranstaltung mit Helge Schneider besucht, weiß in der Regel, auf was er sich einlässt. Das wissen auch die Besucher der Monschauer Festspiele, die den verrückten Komiker und grandiosen Musiker mit seinem Programm „Ene Mene Mopel“ am Sonntagabend auf der Burg live erleben wollten.