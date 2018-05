Lammersdorf/Konzen - Helfer für Ferienspiele gesucht

Lammersdorf/Konzen. Das Jugendamt der Städteregion Aachen sucht für seine Teams bei den Sommerferienspielen in Lammersdorf und Konzen engagierte Helferinnen und Helfer.

Mitmachen können vor allem engagierte Übungsleiter aus Vereinen, Inhaber einer Jugendleiter Card (JuLeiCa), Erzieherinnen oder Sozialpädagogen (ggf. in Ausbildung). Auch Mütter und Väter sind eine Bereicherung.

Wer dabei sein will, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und Freude daran haben, gemeinsam im Team eine tolle Ferienaktion mit Spiel, Sport und Spaß für Kinder zu gestalten.

In Lammersdorf finden die bunten, kreativen und aktiven Ferienspiele vom 16. bis 27. Juli täglich von 9 bis 16 Uhr rund um den Waggon statt: zwei Wochen, bei denen die Kinder nach Herzenslust basteln, spielen und toben können. Die Helferteams stellen zusammen mit der erfahrenen Leiterin Miriam Effertz-Kogel ein tolles Programm zusammen, bei dem der Spaß an oberster Stelle steht.

Kindermitmachzirkus

Schon zum elften Mal findet in Konzen der Kindermitmachzirkus Soluna statt. Auch dieses Team sucht noch nette Menschen, die mitmachen wollen. Am 22. Juli gibt es für die Helfer eine ganztägige Schulung von Zirkuspädagogen. Vom 23. bis 27. Juli geht es dann so richtig los: Jeweils von 9 bis 15 Uhr wird mit den Kindern rund um das Zirkuszelt geübt und geprobt. Am Samstag, 28. Juli, heißt es dann: Manege frei für Artisten, Fakire, Zauberer und Clowns! Ein großer Spaß – nicht nur für die Kinder.

Weitere Informationen zu den Ferienmaßnahmen und den Aufgaben der Betreuer gibt es bei Jugendpfleger Ralf Pauli von der Städteregion Aachen unter Telefon 0241/51982292 oder per E-Mail: ralf.pauli@staedteregion-aachen.de.