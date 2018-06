Steckenborn - Heimat-Echo spielt bei Fest in Naumburg

Steckenborn. Vor dem großen Festwochenende vom 6. bis 9. Juli in Steckenborn reisten die Heimat-Echo-Musikanten mit ihren Freunden der Stadtgarde Oecher Penn noch mal schnell zum Hussiten-Kirchfest nach Naumburg an der Saale.

Auf Einladung der Stadt Naumburg und als Repräsentanten der Partnerstadt Aachen gastierte die Garde vom 22. bis 24. Juni in Naumburg. Zwei Konzerte auf dem Marktplatz und der historische Umzug durch die Naumburger Altstadt standen auf dem Programm. Das Kirschfest ist eines der ältesten und größten Volksfeste in Sachsen-Anhalt.

Am Freitag, 22. Juni, erreichte man Naumburg in den späten Nachmittagsstunden. Nach dem Check-In zog es die Gruppe gleich auf die Festwiese und Fan-Meile, wo man bis in die späten Abendstunden gemeinsam feierte. Am Samstag gaben die Musikanten ihr erstes Konzert auf der Bühne vor dem Naumburger Dom, bevor man nachmittags den historischen Hussiten-Umzug mitgestalten durfte. Am späten Nachmittag zog die Truppe mit fast 130 Gardisten auf die Vogelwiese/Festwiese, wo man in vier Festzelten spielte.

Großer Applaus

Unter großem Applaus wurden die Musikanten erst am frühen Abend in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Die Zeit reichte gerade noch, sich für das Deutschlandspiel bei der Fußball-WM frisch zu machen. Nach dem spannenden und nervenaufreibenden Match wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Am Sonntag hieß es dann frühzeitig raus aus den Federn, denn um 10.30 Uhr stand das zweite Konzert auf dem Marktplatz an. Nach dem anderthalbstündigen Konzert wurden die Musikanten unter viel Applaus von der Bühne verabschiedet. Im Anschluss folgte man der Einladung zum Mittagessen im Ratskeller. Nach einer herzlichen Verabschiedung fuhr die Garde stolz und froh gelaunt in Richtung Heimat ab.

Keine Zeit zum durchschnaufen

Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Musikanten jedoch nicht, denn sie stecken voll in den Abschlussarbeiten für das Heimat-Echo-Festwochenende. „85 Jahre Heimat-Echo, Steckenborner Großkirmes und Musikfest der Städteregion Aachen sind schon eine Hausnummer“, so Vorsitzender Friedhelm Lennarz. „Ich bin nicht nur stolz auf die Heimat-Echo-Familie, sondern zolle allen höchsten Respekt für ihren Einsatz und ihr Engagement. Ob Vereinsmitglieder, Ortsvereine, Sponsoren, Freunde und Gönner, alle arbeiten Hand in Hand zusammen. Nur im Schulterschluss ist so ein Festwochenende zu meistern.“