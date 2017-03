Simmerath. Das Ortskartell Eicherscheid beschafft wieder heimische Rotbuchen-Heckenpflanzen, die das Landschaftsbild um das Golddorf bestimmen. Ziel der Aktion ist die Verschönerung des Ortes mit diesen typischen heimischen Gehölzen.

Die kräftigen und von unten gut verzweigten Pflanzen der Größe 60/80 Zentimeter (bei Bedarf auch größer) können durch die Sammelbestellung preiswert auch an weitere Interessenten abgegeben werden.

Die Abholung in Eicherscheid erfolgt nach Absprache am 31. März oder 1. April. Bestellungen sind bis Freitag, 17. März, zu richten an: Günter Scheidt, Telefon 02473/8504 (ggf. Anrufbeantworter) oder E-Mail: GR.Scheidt@t-online.de.