Höfen.

„Das Händewaschen hat mir am meisten Spaß gemacht“, meint Anna Luisa. Das ist zunächst ein ungewöhnliches Feedback nach dem Unterricht einer Drittklässlerin. Anna Luisa hat, wie alle Schüler der Heckenlandschule, am an zwei Tagen den „Weg des Wassers“ mit vielen anschaulichen Erklärungen und Experimenten erfahren.