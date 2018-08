Roetgen - Hauptleitung der Sparkasse Roetgen beschädigt

Roetgen. Bei Baggerarbeiten vor der Sparkasse an der Hauptstraße in Roetgen wurde am Montagmorgen ein Hauptleitung, an dem unter anderem Computer und Geldautomaten angebunden sind, stark beschädigt. Dadurch kommt es derzeit bei Bankgeschäften zu Problemen.

Laut eines Sprechers der Sparkasse Aachen sei die Geschäftsstelle in Roetgen geöffnet und ein Bargeld-Notbetrieb eingerichtet worden. Der Betrieb an der SB-Einrichtung an der Bundesstraße laufe normal.