Lammersdorf.

Privatinitiativen, die im jeweiligen Ort in irgendeiner Weise für eine Bereicherung sorgen, kommen immer gut an, zumal wenn damit ein gutes Unterhaltungsprogramm angeboten wird. Ein solches hat die junge Mediengestalterin Melanie Knaus aus der Lammersdorfer Krämerstraße und ihr Lebenspartner für das Dorf der Besenbinder an Land gezogen.