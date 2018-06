Simmerath.

Beim Landesfinale der P-Stufen-Turner in Oberhausen errang Jeffrey Mohné von der Hansa Simmerath den Landesmeistertitel in der Altersgruppe bis elf Jahre. Nachdem sich die Hanseaten Jeffrey Mohné, AK 11, und John Gülpen, AK 12/13, bei den Regionalmeisterschaften für das Landesfinale qualifiziert hatten, galt es am Samstag, die volle Leistung vor der landesweiten Konkurrenz abzurufen.