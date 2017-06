Kein Handlungsbedarfin Aachen

In den Aachener Freibädern sind drastische Maßnahmen wie Handyverbote bislang kein Thema. „Unsere Badegäste dürfen grundsätzlich fotografieren, solange andere sich nicht darüber beschweren“, heißt es vom städtischen Presseamt. Dies sei auch in den Hausordnungen – auch des Freibades am Hangeweiher – so festgehalten. Sollte es dennoch Grund zur Beschwerde geben, sollte man sofort Kontakt mit dem Personal aufnehmen, um die Situation zu klären. Bisher gebe es in Aachen aber grundsätzlich kein Problem oder gehäufte Beschwerden. Man sehe daher im Moment keine Veranlassung, Handys zu verbieten, abzukleben oder gesonderte Kontrollen einzuführen.