Roetgen.

Gehofft hatten die Handballfrauen des TV Roetgen schon auf einen Sieg beim Ligaprimus Westwacht Weiden, und sie wollten sich mit einer Sensation aus der Saison verabschieden. Beim Abpfiff stand aber auf der Anzeigetafel in der Halle an der Würselener Parkstraße ein 34:31-Sieg des Meisters, der sich ungeschlagen mit nur einem Minuspunkt in die Nordrhein-Liga verabschiedete.