Roetgen.

Am Samstag (Anwurf 17.45 Uhr) steht für die Handballdamen des TV Roetgen das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres auf dem Spielplan. In der Halle an der Rosentalstraße stellt sich die HSG Siebengebirge vor, die bescheiden in die Saison startete, sich aber zuletzt mit guten Ergebnissen in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga anmeldete.