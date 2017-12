Simmerath. Das Hallenturnier des SV Nordeifel 2012 um den Holz-Scherf-Cup findet zum vierten Mal am zweiten Dezemberwochenende statt. Gespielt wird mit gemischten Jahrgängen für Bambini, F-Jugend, E-Jugend und D-Jugend, Veranstaltungsort ist die Dreifachsporthalle in Simmerath. Am Samstag abend findet darüber hinaus unser Indoor Funturnier für Hobbymannschaften statt.

Am Samstag, 9. Dezember, eröffnen die F2-Junioren um 9.30 Uhr das Turnier. Das F1-Turnier schließt sich um 11.30 Uhr an. Die E2-Junioren treten von 15.30 bis 18.15 Uhr an.

Auch der Sonntag, 10. Dezember, startet um 9.30 Uhr. Begonnen wird mit den D1-Junioren, die Bambini spielen ab 12.30 Uhr, und die D2-Jugend beendet das Turnier von 15.30-16.58 Uhr. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.