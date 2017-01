Hallenkreismeisterschaft geht in die Eifel

Nordeifel. Die Fußball-C-Juniorinnen der SG Vossenack/Hürtgen/Kesternich haben überraschend die Hallenkreismeisterschaft in der Altersklasse U15 gewonnen.

Nachdem man im Dezember die Qualifikationsrunde in beeindruckender Weise als Gruppenerster abschließen hatte abschließen können, fand am vergangenen Samstag in Alsdorf die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Aachen für U15-Mädchenmannschaften statt.

In einem bis zum letzten Spiel spannenden Turnier konnten sich die U15-Juniorinnen der SG Vossenack/Hürtgen/Kesternich den ersten offiziellen Titel der aktuellen Saison sichern. Mit einer Bilanz von drei Siegen gegen Hörn, Burtscheid und Bergrath sowie einem Unentschieden gegen die favorisierten C-Juniorinnen von Alemannia Aachen konnte man das Turnier verdient als Hallenkreismeister 2017 beenden.

Für die siegreiche Mannschaft aus der Höhengemeinde kamen in der Vor- und Endrunde zum Einsatz: Lena Hürtgen, Ribana Blume (drei Tore), Miriam Luysberg (zehn Tore), Charlotte Deimling (vier Tore), Lea Schnitzler, Janina Breuer (neun Tore) und Lea Wergen.

Die U15-Mannschaft der SG Vossenack/Hürtgen/Kesternich kann auf einen 16 Spielerinnen starken Kader zurückgreifen und ist auch in der laufenden Meisterschaftssaison und im Pokalwettbewerb noch mit sehr guten Titelchancen vertreten. Um zusätzliche Nachwuchsmannschaften der Jahrgänge U13 und U11 im Mädchenfußball aufzubauen, würde sich die SG über weitere fußballbegeisterte Spielerinnen der Jahrgänge 2004 bis 2007 natürlich freuen.

Die Spielgemeinschaft aus der Gemeinde Hürtgenwald (Fußballkreis Düren) darf am Spielbetrieb im Fußballkreis Aachen teilnehmen, da der TSV Kesternich nach wie vor zur SG gehört.