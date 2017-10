Gutscheine für den St.-Martins-Zug in Woffelsbach

Woffelsbach. Der diesjährige St.-Martins-Zug in Woffelsbach startet am Samstag, 11. November, um 18 Uhr vor dem Kindergarten Waldwichtel in der Wendelinusstraße.

Der Zug mit dem St. Martin führt unter Begleitung des Musikvereins Rurseeklänge und der freiwilligen Feuerwehr Woffelsbach über die Wendelinusstraße, Promenadenweg, Campingweg, Seestraße und Uferstraße zum Martinsfeuer am Seeufer. Nach Abbrennen des Martinsfeuers geht es über die Uferstraße, Seestraße und Wendelinusstraße zum neuen Gerätehaus, Wendelinusstraße 9a. Dort werden die Weckmänner ausgegeben.

Als Folge des Datenschutzgesetzes erhält die Feuerwehr keine Namenslisten der Kinder und älteren Einwohner von der Gemeindeverwaltung. Daher werden die Gutscheine für die Weckmänner nicht mehr an die einzelnen Haushalte verteilt.

Die Gutscheine können an folgenden Terminen im Gerätehaus abgeholt werden: Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 5. November, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr. Darüber hinaus kann man sich bei Walter Frings, Seestraße 18, Telefon 02473/2847 melden, wenn man an den Ausgabeterminen verhindert ist. Gutscheine erhalten: Alle Kinder bis zwölf Jahre mit erstem und zweitem Wohnsitz in Woffelsbach sowie alle Bürger ab 70. Jahren mit erstem Wohnsitz in Woffelsbach.

Gutscheine für Weckmänner können zusätzlich erworben werden. Die Weckmänner müssen bis zum 10. November abends bei der Bäckerei Schröder in Woffelsbach, Hövelchesweg bestellt sein. Die Feuerwehr Woffelsbach weist daraufhin, dass Pechfackeln von Privatpersonen aus Feuerschutzgründen im Martinszug nicht erwünscht sind.

Ab 19.30 Uhr findet im „Haus Rurseeklänge“ ein gemütliches Beisammensein mit Verlosung und Würfelspiel statt. Die Feuerwehr Woffelsbach lädt herzlich zum Martinsfest ein. Freiwillige Helfer, die sich an den Arbeiten für das Martinsfest beteiligen wollen, werden gebeten, sich am Samstag, 11. November, um 13 Uhr am Gerätehaus Woffelsbach, Wendelinusstraße 9a zu treffen, um Brennmaterial zu holen.