Nordeifel.

Die Grundstückspreise für privates Bauen in der Nordeifel haben sich im vergangenen Jahr leicht verteuert. In zehn der insgesamt 31 Ortslagen zwischen Mulartshütte und Kalterherberg setzte der Gutachterausschuss der Städteregion Aachen jetzt einen höheren Quadratmeterpreis an als im Vorjahr; lediglich in drei Stadt- oder Gemeindeteilen wurde ein niedrigerer Wert angesetzt.