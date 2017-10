Konzen.

Nicht unnötig in die Länge ziehen wollten die Beteiligten am Donnerstagmorgen den offiziellen Akt der Grundsteinlegung am neuen Familienzentrum Konzen. Die neue Vorzeigeeinrichtigung der Städteregion Aachen soll in rund zehn Monaten, pünktlich zum im August 2018 startenden neuen Kindergartenjahr, bereits bezugsfertig sein.