Dedenborn.

Judith Breuer vom Musikverein „Allzeit Fröhlich“ war begeistert: „Die letzten Tage habe ich gemerkt, was Zusammenhalt bedeutet. Wie hier Hand in Hand bei der Vorbereitung zusammen mit dem Kirchenvorstand gearbeitet wurde, das ist schon der Wahnsinn“, sagte sie beim Doppel-Jubiläumsfest in Dedenborn.