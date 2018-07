Einruhr - Große Polizeikontrolle in der Eifel: 122 Verwarnungen und 38 Anzeigen

Einruhr.

„Wir möchten unberechenbar bleiben“, sagte am Montagnachmittag Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach an der Bundesstraße 266. Am Abzweig Dedenborn standen gut 20 Polizisten, um den Verkehr, insbesondere die Zweiradfahrer, zu kontrollieren. Auf einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit möchten sich die Beamten nicht festlegen. Sieben Tage die Woche, bis in die tiefen Abendstunden hinein, kann kontrolliert werden.