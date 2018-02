Nordeifel - Grippewelle streift die Eifel nur leicht im Vorübergehen

Nordeifel.

Sprunghaft angestiegen ist laut einer Mitteilung des Robert-Koch-Institus (RKI) seit Anfang Februar 2018 die Zahl der Grippeerkrankungen in NRW. In der letzten Januarwoche seien bundesweit 9000 neue Fälle gemeldet worden. Die Regionen Münsterland, Sauerland und Eifel seien besonders vom Ausbreiten der Grippewelle betroffen, hieß es weiter in der RKI-Mitteilung.