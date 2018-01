Schmidt - Grieläächer in den Startlöchern der Session

Schmidt.

In Schmidt freuen sich die großen und kleinen Narren auf die Höhepunkte der Karnevalssession. Alle Veranstaltungen finden im Saal Schützenhof in der Monschauer Straße statt. Die KG „Schmedter Grieläächer“ hat „Unterwasserwelt“ zum Motto gekürt und ist gespannt, was sich Einzelpersonen und Gruppen hierzu einfallen lassen.