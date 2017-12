Grenzlandtheater Aachen: „Der Seelenbrecher“ von Sebastian Fitzek

Monschau. Die nächste Aufführung des Grenzlandtheaters Aachen in der Eifek findet statt am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau.

Karten zum Preis von 18,80 Euro (15,10 Euro ermäßigt) sind am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Des weiteren sind Karten im Vorverkauf im Internet unter www.grenzlandtheater.de, beim Grenzlandtheater in Aachen sowie im Rathaus der Stadt Monschau (Zimmer 114) erhältlich.

Drei Frauen – alle jung, schön und lebenslustig – verschwinden spurlos. Nur eine Woche in den Fängen des Psychopathen, den die Presse den „Seelenbrecher“ nennt, genügt: Als man die Frauen findet, sind sie verwahrlost, psychisch gebrochen – wie lebendig in ihrem eigenen Körper begraben. Kurz vor Weihnachten wird der Seelenbrecher wieder aktiv, ausgerechnet in einer psychiatrischen Luxusklinik.

Ärzte und Patienten müssen entsetzt feststellen, dass man den Täter unerkannt eingeliefert hat, kurz bevor die Klinik durch einen Schneesturm völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Verzweifelt versuchen die Eingeschlossenen einander zu schützen – doch in der Nacht des Grauens, die nun folgt, zeigt der Seelenbrecher, dass es kein Entkommen gibt.

Es spielen: Caspar: Timo Hübsch; Dr. Sophia Dorn: Cynthia Thurat; Tom Schadeck: Philip Schlomm; Dirk Bachmann: Fabio Piana; Greta Kaminsky: Jutta Schmidt; Yasmin Schiller: Lea Fleck; Prof. Samuel Raßfeld: Berthold Schirm; Dr. Jonathan Bruck: Carlos Garcia Piedra. Regie: Anja Junski; Bühne und Kostüm Tom Grasshof.