Gratis-Event „Le Beau Vélo de Ravel“ von Raeren bis Walheim

Raeren. Am Samstag, 1. Juli, macht das Radtouristikevent „Le Beau Vélo de Ravel“ wieder in Ostbelgien Station. In diesem Jahr ist das Töpferdorf Raeren und das deutsch-belgische Grenzgebiet Austragungsort der Veranstaltung, zu der erfahrungsgemäß bis zu 3000 Radfahrer aller Altersklassen erwartet werden.

Das Prinzip der Veranstaltung ist einfach: Es geht darum, einen entspannten Tag mit der ganzen Familie zu verbringen, sich sportlich zu betätigen und zum Abschluss zusammen zu feiern. Dazu bieten die Veranstalter um RTBF-Reporter Adrien Joveneau ein buntes Programm mit gemeinsamem Frühstück, Gewinnspielen, Präsentationen, Radrundfahrt sowie einem Unterhaltungsprogramm mit vielen bekannten Künstlern – und das alles zum Nulltarif.

Raeren ist die zweite Station der RTBF-Veranstaltungsreihe, die insgesamt 13 Etappen in der Wallonie und der Brüsseler Region zu bieten hat. Zentraler Standort der Veranstaltung ist das Vivacité-Dorf, welches an der Gewerbestraße, zwischen dem Gewerbegebiet und der Eynattener Straße, eingerichtet wird.

Das Besondere an der Raerener Etappe ist der grenzüberschreitende Charakter der Radtour über 28 Kilometer. Die touristische Radrundfahrt startet um 13.15 Uhr und führt über die Eynattener Straße und Kinkebahn in Richtung deutsche Grenze. Für die weniger geübten Fahrer wird eine kleinere Strecke angeboten, die ab dem Ende der Kinkebahn über die Raerener Straße sowie Marienthal abkürzt und dann über die vorgesehene Route der großen Rundfahrt zurück zum Vivacité-Dorf führt.

Auf der großen Rundfahrt führt die Strecke auf deutscher Seite über Sief, Schleckheim, Kornelimünster und Hahn nach Walheim zum Freizeitgelände, wo an diesem Wochenende zeitgleich das große Sommerfest stattfindet. Das Freizeitgelände stellt die Radfahrer der Ravel-Tour eine Showbühne mit eigenem Rahmenprogramm und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Unterhaltungsprogramm

Nach einem Zwischenstopp in Walheim folgen die Teilnehmer dem Ravel-Weg bis zum Stellwerk Langenbend, durchqueren das Dorf Raeren und kehren über Grachtstraße, Kinkebahn, Altenbau und die und Gewerbestraße zurück zum Ausgangspunkt im Vivacité-Dorf. Die Hauptgruppe wird dort gegen 16 Uhr dort eintreffen. Danach folgt ein buntes Unterhaltungsprogramm auf der großen Showbühne im Gewerbepark in Raeren. Mit dabei sind die Musikgruppen Delta, Noa Moon und De Räuber.

„Le Beau Vélo de Ravel“ hat Tradition in Ostbelgien. Im vergangenen Jahr war Kelmis an der Reihe, davor gab es bereits Stationen in Lontzen, Eupen, Bütgenbach, Burg Reuland, Malmedy, Waimes und St.Vith.