Gottesdienst zum Erntedank auf dem Hof

Imgenbroich. Zum zehnten Mal wird auf dem Hof von Familie Klein in Imgenbroich der Erntedankgottesdienst als Familienmesse mit Einführung der neuen Messdiener gefeiert.

Der Gottesdienst beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr. Er steht im Zeichen des Dankes an die gute Ernte, die Keller und Tenne füllt. Den Gottesdienst mitgestalten werden die an diesem Abend in ihrem Amt neu eingeführten Messdiener von Pfarrer Hardy Hawinkels.

Im Anschluss wird sich bei Brot und Wein zu einer gemütlichen Agape getroffen mit regem Austausch in Gesprächen.

Die ortsansässige Tafel bittet zu Erntedank um Obst und Gemüse in Konserven oder Gläsern für ihre Kunden. Da in diesem Jahr einiges den Wetterkapriolen zum Opfer gefallen ist, fehlt vielen Menschen die Möglichkeit, Frisches und Gesundes zu kaufen. Gerne werden auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Marmelade genommen. Viele Familien und Alleinstehende sind dankbar für die Tafelzuwendungen.

Die Spenden können in dafür bereitstehende Körbe vor und nach dem Gottesdienst, aber auch bei Familie Klein abgegeben werden.