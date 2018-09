Rott.

Rund 60 Pilger versammelten sich vergangenen Samstag am Parkplatz an der Hahnerstraße, um die diesjährige Friedenswallfahrt der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) zum Friedenskreuz in Rott zu begehen. Bereits zum 65. Mal fand diese mittlerweile zur Tradition gewordene Zusammenkunft statt, die sich kalendarisch am Beginn der Quirinus-Oktav orientiert.