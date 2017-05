Nordeifel.

Die Deutsche Glasfaser GmbH will in den Gemeinden Roetgen und Simmerath ohne staatliche Förderung ein neues Glasfasernetz aufbauen. In den Orten gab es zahlreiche Informationsveranstaltungen, auf denen für das Angebot des Unternehmens geworben wurde. Ziel ist es, bis Anfang Juli 40 Prozent der Haushalte zu überzeugen.