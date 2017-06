Simmerath/Roetgen.

Die Deutsche Glasfaser GmbH möchte gerne in diesem Jahr mit dem Ausbau eines Glasfasernetzes in der Nordeifel starten. Bekanntlich wirbt die Unternehmensgruppe mit Sitz in Borken derzeit auch in den Kommunen Roetgen und Simmerath massiv um Kunden, die auf den schnellen Internetzug aufspringen sollen. Der Internetanbieter setzt dabei ganz auf die FTTH-Technik (Fiber to the home). Mit anderen Worten: Der Glasfaser-Internetanschluss mit wahlweise 100 Mbit/s, 200 Mbit/s oder 500 Mbit/s wird direkt bis in die Wohnung des Kunden verlegt.