Gestaltgutachten und die Bundesstraße 258 sind Themen in Roetgen Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2018, 15:44 Uhr

Roetgen. Mit dem Gestaltgutachten für den Ortskern Roetgen befasst sich der Roetgener Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Februar. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auch weitere interessante Themen stehen zur Beratung an.