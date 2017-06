Strauch. Der Tennisverein BW Strauch veranstaltete am Pfingstmontag ein Mixed-Turnier. Im Vordergrund standen dabei der Spaß und die Geselligkeit. Es wurden die stärkeren mit den schwächeren Spielern zusammengewürfelt. Hierdurch entstanden Teams, die sonst wohl nie zusammengespielt hätten. Insgesamt spielten 13 Teams die Mixed-Doppel.

In zwei Vorrundenspielen, nach Losverfahren, wurden die ersten Gruppierungen vorgenommen, die in zwei weiteren Spielen zur endgültigen Platzierung führte. Hier erreichte das Team Sandra Breidenich/Manfred Esser den 1. Platz, das Team Nina Scheen/Thomas Breuer den 2. Platz und das Team Judith Ziemons/Sascha Treitz den 3. Platz. Bei gutem Tennis-Wetter wurde bis in den Nachmittag hinein gespielt, wobei für das leibliche Wohl bestens gesorgt war.