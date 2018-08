Nordeifel - Germania Eicherscheid startet schon am Samstag gegen Wegberg-Beeck II

Germania Eicherscheid startet schon am Samstag gegen Wegberg-Beeck II Von: Kurt Kaiser

Letzte Aktualisierung: 24. August 2018, 12:13 Uhr

Nordeifel. Arminia Eilendorf und Eintracht Verlautenheide verließen nach der vergangenen Saison die Bezirksliga-Staffel 4 nach oben. Der SC Kellersberg, Sparta Gerderath und Roland Millich mussten in die Kreisligen zurück. Dementsprechend müssen die beiden Nordeifeler Bezirksligisten Germania Eicherscheid und der FC Roetgen sich in der am Wochenende beginnenden Saison an fünf neue Vereine gewöhnen.