Monschau.

Den Titel des erstmals ausgerichteten Altkreispokals für Alte-Herren-Mannschaften sicherte sich am Wochenende die Eicherscheider Germania. Das Team verbuchte am Ende des Turniers in der Sporthalle auf der Haag in Monschau vier Siege und zwei Unentschieden und konnte sich so knapp vor dem gastgebenden TuS Mützenich durchsetzen.