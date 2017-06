Geparktes Auto rollt führerlos auf die Straße Von: hes

Letzte Aktualisierung: 8. Juni 2017, 15:25 Uhr

Simmerath. Einen nicht gerade alltäglichen Einsatz hatte am Donnerstagmorgen die Polizei in Simmerath zu leisten. Am Markt war ein geparktes Fahrzeug führerlos auf die Straße gerollt.