Gemeinsam die Segel setzen bei der Sommer-Jugendfreizeit Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2017, 12:16 Uhr

Lammersdorf. Gemeinsam die Segel setzen und hinausfahren auf das Ijsselmeer und die Waddenzee ... Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land auch in diesem Sommer eine Jugendfreizeit an.