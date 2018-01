Aktuell noch 15 Geschäftsstellen in der Nordeifel

Aktuell unterhält die Sparkasse Aachen in der Nordeifel noch 15 Geschäftsstellen. Im Raum Simmerath sind dies neben der Hauptstelle im Zentralort die Filialen Eicherscheid, Kesternich, Lammersdorf, Rurberg, Steckenborn und Strauch. In Monschau werden die Kunden noch persönlich in Höfen, Imgenbroich, Kalterherberg, Konzen, Mützenich und in Monschau selbst bedient, in Roetgen gibt es die Geschäftsstellen Roetgen und Rott sowie ein SB-Center an der Bundesstraße, wo 2019 der neue Standort für Roetgen entstehen soll.

Die „Optimierung des Filialnetzes“ in diesem Jahr betrifft indes nicht nur die Eifel, wie es in der Pressemitteilung der Sparkasse Aachen heißt. Auch die Geschäftsstellen in der Aachener Goethestraße, in Alsdorf-Busch und in Baesweiler-Beggendorf werden ab Mai zu SB-Standorten umgewandelt. (hes)