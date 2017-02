Geld für Hahner Straße zwischen Mulartshütte und Lammersdorf

Lammersdorf/Mulartshütte. Die Hahner Straße (L12) wird auf dem Streckenabschnitt zwischen Lammersdorf und Mulartshütte für mehr als eine dreiviertel Million Euro instandgesetzt. Dies teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling am Donnerstag zur Veröffentlichung des Landesstraßenerhaltungsprogramms 2017 der rot-grünen Landesregierung mit.

„Das neue Landesstraßenerhaltungsprogramm setzt erneut eine Rekordmarke. In 2017 stehen 127,5 Millionen Euro für die Reparatur des Landesstraßennetzes zur Verfügung. Damit wird die letztjährige Rekordmarke von 115,5 Millionen Euro nochmals erheblich übertroffen“, sagte Kämmerling.Auch die Nordeifel profitiere vom Erhaltungsprogramm, denn für die Hahner Straße im Verlauf der L12 zwischen Mulartshütte und Lammersdorf würden in diesem Jahr rund 800.000 Euro in den etwa 7,3 Kilometer langen Bauabschnitt investiert, hieß es.

„Erhalt vor Neubau“

„Diese Baumaßnahme ist für unseren Straßenverkehr vor Ort ein deutlicher Gewinn, weil er die Leistungsfähigkeit des Gesamtstraßennetzes fördert“, so der Abgeordnete.

Mit dem Landesstraßenerneuerungsprogramm 2017 setze die Landesregierung ihren Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ fort, denn der Nachholbedarf im Land sei enorm, meinte Kämmerling und kritisierte: „Bei der Regierungsübernahme 2010 haben wir ein Straßennetz vorgefunden, das in einem besorgniserregenden Zustand war. Seitdem haben wir das Budget für die Erhaltung der Landesstraßen schrittweise um mehr als zwei Drittel erhöht“, schreibt Kämmerling in einer Pressemitteilung.

2010 seien für die Erhaltung der Landesstraßen nur 76 Millionen Euro eingesetzt wurden, heute seien es 127,5 Millionen Euro.