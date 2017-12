Nordeifel.

Zum zehnten Mal war die Roderhöhe nahe der ostbelgischen Dörfer Elsenborn und Wirtzfeld am Freitag Schauplatz einer Gedenkfeier unter dem Motto „Gegen das Vergessen“. Vor über 70 Jahren kam der Krieg mit aller Wucht in die Eifel. Der 16. Dezember 1944 gilt als der Beginn der Ardennoffensive, die gegen Ende des Weltkrieges Tod und Zerstörung in das deutsch-belgische Grenzgebiet brachte.