Monschau - Geänderte Öffnungszeiten in Monschau an Karneval

Monschau. Die Stadt Monschau weist auf die geänderten Öffnungszeiten anlässlich Karneval 2018 hin: Das Rathaus ist am Altweiber-Donnerstag, 8. Februar geöffnet bis 10 Uhr, ab 11.11 Uhr Altweibersause mit Schlüsselübergabe; Freitag, 9. Februar, geöffnet von 8.30 bis 12.30 Uhr; Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen; Veilchendienstag, 13. Februar, geöffnet von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Am Veilchendienst findet die Bauberatung der Städteregion Aachen nicht statt. Das Vennbad ist an Altweiber-Donnerstag, 8. Februar, geschlossen; Freitag, 9. Februar, geöffnet von 15 bis 21 Uhr; Samstag, 10. Februar, geöffnet von 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 11. Februar, geöffnet von 9 bis 18 Uhr; Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen; Veilchendienstag, 13. Februar, geöffnet von 15 bis 20 Uhr. An allen Tagen ist Familienbad.

Die Bücherei ist am Freitag, 2. Februar, geschlossen wegen des Prinzenempfanges der Sparkasse. Altweiber-Donnerstag, 8. Februar, ist geschlossen, Freitag, 9. Februar, gilt die übliche Öffnungszeit von 10.30 bis 13.30 Uhr; Rosenmontag, 12. Februar, ist geschlossen, Veilchendienstag, 13. Februar, gilt die übliche Öffnungszeit von 11 bis 13 und 14 bis 19 Uhr.