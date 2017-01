Monschau.

Die Pfarrkirche St. Josef Imgenbroich und die Alte Pfarrkirche in Monschau werden bei notwendigen Baumaßnahmen in Zukunft nicht mehr durch das Bistum Aachen bezuschusst. Ein Solidarfonds aller sieben Kirchengemeinden in der GdG Monschau soll jedoch dafür Sorge tragen, dass diese beiden Kirchen in Zukunft nicht geschlossen werden müssen und auch dort weiterhin notwendige Baumaßnahmen gesichert sind.