Eifel - „Fußball total“ beim Konzener Fußball-Camp

Eifel. „Fußball total“ erlebten jetzt 36 Fußballtalente im Alter zwischen sechs und 15 Jahren eine Woche lang im Sportpark Konzen. Beim schon traditionellen Konzener Fußball-Camp trainierten sie Technik und Taktik, Passen, Schießen und Kopfball und wetteiferten im Elfmeterschießen oder in kleinen Spielformen.

Am Freitag endete das fünftägige Camp mit einem großen Turnier. Trainer der drei nach Alter aufgeteilten Gruppen waren Peter und Tim Knipprath sowie der langjährige Leiter des Konzener Fußball-Camps, Udo Felser. Schöne Randnotiz: Am morgigen Sonntag treffen Peter Knipprath als Trainer des Aachener D-Ligisten Rhenania Rothe Erde und Udo Felser als neuer Co-Trainer der ersten Mannschaft des TV Konzen in der ersten Runde des Aachener Kreispokals mit ihren Teams aufeinander.