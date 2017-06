Rott.

Vier Tage, über 80 Teams,13 Turniere und Tore ohne Ende: Das Sommerturnier des SV Rott hat das schöne Sportgelände am Tiergarten über das verlängerte Brückentag-Wochenende wieder einmal in einen Fußball-Tempel verwandelt. Dabei sorgte nur das Hitzegewitter am Fronleichnamstag für eine kurze Unterbrechung.