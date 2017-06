Monschau.

Es tut sich etwas im Höfener Wald. Gewaltiges sogar. Doch so weit „vom Schuss“ laufen die Bauarbeiten für den neuen Windpark im Monschauer Staatsforst fast unbemerkt von einer großen Öffentlichkeit ab. Nur wer die Bundesstraße 258 in oder aus Richtung Schöneseiffen befährt, sieht in Höhe Brather Hof und Eschenhof bisweilen Baufahrzeuge, die über den Wirtschaftsweg im Wald verschwinden.