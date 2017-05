Für alle Sportler gibt es Eis und Komet-Medaillen

Steckenborn. Zum achten Mal richtete der SC Komet Steckenborn am vergangenen Samstag die Bundesjugendspiele der GGS Steckenborn aus. Schulleiterin Heike Bittner und der Vorsitzende des SC Komet, Dirk Löhr, begrüßten neben Schülern und Lehrern auch zahlreiche Eltern.

Mehr als 100 Grundschüler fanden sich auf dem Steckenborner Sportplatz ein, um sich in Weitsprung, Schlagballwurf, 50- Meter-Lauf und Dauerlauf zu messen. Die Laufabteilung des SC Komet stellte die Kampfrichter und Zeitnehmer, der Vorstand und hilfsbereite Mütter übernahmen die Verpflegung.

Es gab zudem ein Tauziehen und Staffelrennen Mädchen gegen Jungen der einzelnen Jahrgangsstufen. Als „Zwischenspiele“ standen ein Schätzspiel und ein Geschicklichkeitsspiel auf dem Programm. Abgerundet wurde der sportliche Vormittag durch ein vom Förderverein der Grundschule Steckenborn spendiertes Eis für alle Beteiligten.

Bei der Siegerehrung bekamen alle Schüler eine Komet-Medaille als Erinnerung. Die Urkunden mit den erreichten Leistungen werden nach der Auswertung in der Schule überreicht.

Der Verein freut sich, dass er den Kindern einen Einblick in die Leichtathletik unter professionellen Bedingungen geben konnte. Und die Veranstalter freuen sich schon auf die Laufveranstaltung „Enorm in Form in Steckenborn“ am 16. Juli und hoffen auf viele Starter der Grundschule bei den Kinder- und Schülerläufen, sagte der Komet-Vorsitzende Dirk Löhr.