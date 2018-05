Mützenich - Frühlings-Lauffest der LG Mützenich ist für die ganze Familie

Mützenich. Sport, Spiel und Spaß sowie die achte Auflage des „run4school“ erwartet die Teilnehmer beim runden Geburtstag des Mützenicher Vennlaufs. Die Leichtathletik-Gemeinschaft Mützenich lädt für Samstag, 26. Mai, bereits zum 40. Mützenicher Vennlauf ein.

Der Zeitplan für den

Vennlauf in Mützenich Das gesamte sportliche Programm des Vennlaufs: 13.45 Uhr: geführte Wanderung über 12 km,

14 Uhr: 300-m-Luftballonlauf,

14.15 Uhr: 1100-m-Lauf (w),

14.30 Uhr: 1100-m-Lauf (m),

15 Uhr: 2000-m-Lauf,

15.20 Uhr, 4,3-km-Lauf,

15.20 Uhr: 10,3-km-Nordic-Walking,

15.20 Uhr: 4,3-km-Nordic-Walking,

17 Uhr: 10,3-km-Lauf,

17.15 Uhr: Halbmarathon.

Die beliebte Laufveranstaltung lockt auch in diesem Jahr mit reizvollen Laufstrecken ins Hohe Venn und einem bunten Lauffest rund um den Dorfplatz. Der Vennlauf ermöglicht eine einmalige Verbindung von Laufsport und Naturerlebnis für die ganze Familie.

Neben den zahlreichen Laufwettbewerben und einer von der Eifelverein-Ortsgruppe Mützenich angebotenen geführten Wanderung bietet der Vennlauf auch allen Anhängern der Trendsportart Nordic-Walking zwei anspruchsvolle und attraktive Rundkurse über 4,3 und 10,3 km an. Alle Strecken bieten ein Naturerlebnis auf einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Kurs. Er führt durch die Mützenicher Wiesenlandschaft auf den Steling (658,3 m), die höchste Erhebung in der Städteregion Aachen, und passiert das bekannte Naturdenkmal Kaiser Karls Bettstatt.

Die beiden längeren Strecken führen zudem mitten durch die einmalige Hochmoorlandschaft des deutsch-belgischen Naturschutzgebiets Hohes Venn und bieten auch die Möglichkeit, einen Teil des Premium-Wanderweges Eifelsteig kennenzulernen.

Auch in diesem Jahr sind wieder attraktive Sachpreise zu vergeben. Zum 40. Jubiläum gibt es Sonderpreise für die jeweils vierzigstletzten Finisher der Hauptläufe und als besondere Attraktion eine Geschenkpackung echter Monschauer Dütchen für alle Altersklassensieger.

Die Geehrten und alle Teilnehmer der Kinder- und Schülerläufe sowie alle Teilnehmer an den Walking- und Nordic-Walking-Angeboten erhalten eine Urkunde. Alle übrigen Finisher können diese über das Internet abrufen. Die Teilnehmer des Bambinilaufs bekommen zusätzlich noch eine schöne Medaille. Sämtliche Preise und Gutscheine werden nur bei den Siegerehrungen an die Gewinner persönlich übergeben.

Neben dem Sportangebot bietet der Mützenicher Vennlauf auch ein attraktives Rahmenprogramm. Kinderschminken, eine große Hüpfburg, eine Malecke, ein Spielplatz mit Liegewiese, ein Vor-Ort-Fotoservice, ein Sportartikelverkauf und Leckeres für das leibliche Wohl machen den Vennlauf zum lohnenden Ziel für einen Ausflug.

Schon über 300 Anmeldungen

Die Jüngsten dürfen im Bambini-Luftballonlauf über 300 Meter begleitet werden und erhalten wie auch im 1100 und 2000-m-Lauf im Ziel ein Eis als kleine Belohnung. Halbmarathon und 10,3-km-Lauf werden für den Eifel-Cup, die übrigen Läufe für den Schüler- und den Jugend-Eifel-Cup sowie die Schüler-Cross-Challenge der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien gewertet. Außerdem erfolgt eine Wertung für den IGL-Nachwuchscup.

Im Rahmen des Vennlaufs wird schon zum achten Mal der „run4school“ angeboten. Diese Aktion wird 2018 von der Sparkasse Aachen und dem Rotary Club Monschau-Nordeifel unterstützt und richtet sich an fünf weiterführende Schulen der Nordeifel mit über 2000 Schülern. Beim „run4school“ gilt das Motto „Dabei sein ist alles“; es siegt nämlich nicht die schnellste Schule, sondern jene, die die meisten Schüler und Lehrer zum Mitmachen motiviert.

Bis Dienstag lagen insgesamt knapp 60 Anmeldungen von Schülern und Lehrern vor, wobei nur die Sekundarschule Nordeifel mit alleine 43 Läuferinnen und Läufern bislang die Fünf-Prozent-Hürde (Verhältnis Teilnehmer/Gesamtschülerzahl) erreicht hat. Insgesamt liegen bisher schon über 300 Voranmeldungen vor, und die LG Mützenich bittet darum, möglichst bald die Online-Voranmeldung zu nutzen.

Die Bezahlung erfolgt erst am Veranstaltungstag beim Abholen der Startnummern im Mützenicher Schützenhaus. Den Teilnehmern an den Läufen über 300, 1100 und 2000 m sowie allen Teilnehmern am run4school spendiert die LG Mützenich das Startgeld. Die Online-Voranmeldung ist aber auch hier nötig.