Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Simmerath. Im Zentrum von Simmerath lädt am Sonntag und Montag, 11. und12. Juni, wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt zum Bummeln ein. Über 260 fahrende Händler werden im Zentrum ihre vielfältigen Waren den Marktbesuchern anbieten. Darüber hinaus erwarten die Besucher eine Reihe von interessanten Fahrgeschäften sowie eine Vielzahl von Bewirtungsbetrieben.

Die Fahrgeschäfte und Bewirtungsbetriebe öffnen bereits am Samstag, 11. Juni, ab 15 Uhr. Auf der Bühne vor dem Bistro Bierbaum in der Hauptstraße tritt ab 20 Uhr die Coverband „One Way“ auf. Die Öffnungszeiten sind sonntags und montags von 10 bis 19 Uhr. Sonntags sind auch die Geschäfte in Simmerath geöffnet.

Parkplätze sind rund um das Marktgelände in ausreichender Zahl vorhanden. Auf der einen Seite gibt es im Simmerather Kerngebiet eine Reihe öffentlicher Parkplätze, die den Marktbesuchern kostenlos zur Verfügung stehen. Daneben werden private Parkplätzen oder Wiesen von Simmerather Bürgern für die Marktbesucher als Parkfläche zur Verfügung gestellt. Diese können meist gegen eine geringe Gebühr genutzt werden.

Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Schulhof der Grundschule in der Bickerather Straße (nur Sonntag) sowie an der Einmündung des Friedhofswegs in die Hauptstraße und in der Heustraße. Im Simmerather Gewerbegebiet können die Besucher am Straßenrand der Straßen In den Bremen, Humboldtstraße und Matthias-Zimmermann-Straße parken.

Allerdings darf hier nur außerhalb der Umleitungsstrecke geparkt werden. Auch stellen viele Geschäftsleute im Simmerather Gewerbegebiet wieder ihre großen Parkflächen am Marktsonntag zur Verfügung. Allerdings wird hier im Gegenzug erwartet, dass auf den Parkplätzen kein Müll und keine Scherben hinterlassen werden.

Simmerath ist aus vielen Richtungen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Fahrplanauskünfte gibt es beim RVE. Das Marktgelände erstreckt sich über die Hauptstraße vom Kreisverkehr (Nähe Polizeistation) bis zur Kreuzung „Schröders Eck“, Am Markt, Zum Rathaus, Fuggerstraße, Rathausplatz, Rummelplatz auf dem Gelände am Musikpavillon.

Beim Klein-Viehmarkt findet am Montag, 12. Juni, auf dem Parkplatz der Gaststätte Wilden, Bruchstraße 4, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, ein Hühnermarkt statt.