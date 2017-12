Zusammenstoß auf der B258 in Monschau: Zwei Schwerverletzte

Monschau. Am späten Montagabend ist es auf der Bundesstraße 258 in Monschau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos prallten frontal zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeugführer dabei schwer verletzt wurden.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Monschau war auf der B258 aus Höfen kommend in Fahrtrichtung Monschau unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 33-Jähriger aus Raeren die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in Höhe Dreistegen zum Frontalzusammenstoß beider Autos. Beide Personen wurden dabei schwer verletzt.

Die junge Frau wurde aus ihrem Auto geschleudert, der 33-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräft vor Ort wurden beide Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die B258 war während der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.