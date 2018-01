Nordeifel.

Sturmtief „Friederike“ hat am Donnerstag rund 500 Kindern und Jugendlichen der Schulen in der Nordeifel einen außerordentlichen Ferientag beschert. Ihre Eltern machten von dem Recht Gebrauch, ihr Kind bei kritischen Wetterlagen zu Hause zu lassen. Dennoch lief der Unterrichtsbetrieb in allen Schulen der Gemeinden Roetgen und Simmerath sowie in Monschau regulär, wie eine Nachfrage bei den Schulen ergab.