Freude schenken mit spezieller Schachtel

Nordeifel. Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft bis zum 15. November bereits zum 22. Mal. Diese Aktion ist gedacht für bedürftige Kinder hauptsächlich in den ärmeren Regionen auf der ganzen Welt. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum erreichen Kinder in den osteuropäischen Ländern.

Wie zum Beispiel Bulgarien, Republik Moldau, Montenegro, Nordafrika, Polen, Rumänien, Slowakei, Serbien und Weißrussland. Die Dürener Schuhkartons gingen im letzten Jahr nach Polen und Weißrussland. Die Verantwortlichen suchen in diesen Ländern meist in Zusammenarbeit mit örtlichen Kirchengemeinden die Kinder aus, die am meisten von Not und Entbehrung betroffen sind. Ziel ist es, diesen Kindern nicht nur ein materielles Geschenk zu machen, sondern ihnen Liebe und Wertschätzung zu schenken, ihnen einen Weg aus der Misere zu zeigen und ihnen eine Perspektive für ihr Leben zu schenken.

Mitmachen ist einfach: Ein Schuhkarton wird mit Geschenkpapier beklebt, dann werden Geschenke in den Karton gepackt, zusammengestellt aus Süßigkeiten, Schulmaterial (unter anderem Stifte, Papier), Hygieneartikeln (unter anderem Zahnbürste, Zahnpasta), Kleidungsstücken, Spielzeugen – und, vor allen Dingen, einem Kuscheltier. Man wählt Geschenke für einen Jungen oder ein Mädchen aus den Altersgruppen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre. Schön ist es, dem Kind eine persönliche Nachricht mit in den Karton zu legen. Zu einem Karton gehört noch eine Spende von acht Euro, da sich die gesamte Abwicklung der Aktion selbst finanzieren muss.

Die Süßigkeiten dürfen keine Kekse, Kuchen, Nüsse, Gelatine oder Fruchtstückchen enthalten. Nicht erlaubt sind darüber hinaus gebrauchte Gegenstände/Kleidung, Zerbrechliches, Lebensmittel, Flüssigkeiten, Literatur und gefährliche oder angstauslösende Dinge (z. B. Kriegsspielzeug).

Schulen, einzelne Klassen, Kindergärten, Gruppen, Firmen und Vereine können Initiative zeigen und gemeinsam Schuhkartons packen. Einen Flyer mit Packanleitung und allen wichtigen Informationen und Vordrucken kann man sich über die Webseite der Aktion bestellen oder herunterladen (Internetadresse siehe unten). Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann dies über ein sicheres Online-Spendenformular auf der Webseite des Vereins tun oder klassisch per Überweisung (Geschenke der Hoffnung. IBAN: DE12370601935544332211, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300 501/Weihnachten im Schuhkarton).

Bis zum 15. November werden die Schuhkartons in vielen Orten, auch im benachbarten Kreis Düren, entgegengenommen. Abgabeorte findet man auf der Webseite unter „Abgabeorte“, hier in der Eifel in Steckenborn bei Familie Dering, Auf der Höhe 33, Telefon 02473/ 3257, und in Eschweiler in der Graben-Apotheke, Grabenstraße 48, Telefon 02403/26940. Ansprechpartnerin ist Dagmar Buchendorfer, Telefon 0173/4026579.