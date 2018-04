Nordeifel - Freiwillige Jugendliche für das Ökologische Jahr 2018/19 gesucht

Nordeifel. Das Nationalparkforstamt Eifel bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren. Die Teilnehmer sollten Interesse an der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie den Zielen eines Großschutzgebietes mitbringen, Spaß am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenengruppen haben.

Gefragt ist zudem die Bereitschaft, sich mit den Themen der interaktiven Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel zu beschäftigen. In der modernen, mitten im Nationalpark gelegenen Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ in Vogelsang IP erhält der Jugendliche Einblicke durch praktischen Einsatz in den laufenden Betrieb. Es geht dort um Vielfalt und Wildnis der Natur in der Eifel und weltweit. Auf 2000 Quadratmetern befinden sich Modelle und Tierpräparate zum Anfassen sowie kleine Spiele und Experimente, die Kinder und Erwachsene zum Staunen, Entdecken und Mitmachen einladen. Begleitend zur Ausstellung gibt es pädagogische Programme für Vorschulkinder und Schulklassen sowie Outdoor-Elemente und kurze Rangertouren.

Vielzahl von Aufgabengebieten

Mögliche Aufgabengebiete für Interessenten im Nationalpark-Zentrum sind: Organisation/Koordination, Mithilfe bei Büroarbeiten im Bereich Verwaltung und Buchung, Vor- und Nachbereitung von Seminarräumen, Annahme und Vermittlung von Telefonanfragen, etc., Besucherbetreuung in der Ausstellung, Begleitung von Umweltbildungsprogrammen und Kindergeburtstagen oder Mitarbeit bei neuen Konzepten und Umweltbildungsmaterialien.

Auch die Überarbeitung bestehender Programme oder die Begleitung neuer Projekte im Ausstellungsbetrieb sind möglich, Texte für verschiedene Medien verfassen, Pressearbeit, Verwaltung und Erweiterung des Bildarchivs, Entwicklung von Shop-Angeboten (Merchandising-Artikel), Gästeinformation am Counter in der Ausstellung, Internetrecherche, Terminkalenderpflege, Besucherforschung wie Beobachtung, Befragung und Zählung der Gäste, Entwicklung von Fragebögen und Datenauswertung, Handlungsempfehlungen.

Im Verlauf des Ökologischen Jahres besteht bei Interesse die Möglichkeit, zeitweise in anderen Fachgebieten und Aufgabenbereichen der Nationalparkverwaltung Eifel mitzuarbeiten.

Weitere Infos unter www.foej.lvr.de und www.nationalpark-eifel.de. Interessierte Jugendliche mit Abitur richten ihre Bewerbung an das Portal des LVR unter www.foej.lvr.de./Bewerbung (Zentralstelle für das FÖJ im Rheinland) oder direkt an das Nationalpark-Zentrum Eifel, Nora Keseberg, Vogelsang 70, 53937 Schleiden-Vogelsang, keseberg@nationalpark-eifel.de, Telefon 02444/91574-19.