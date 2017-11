Kommern - Freilichtmuseum Kommern lädt ein

Kommern. Zu einem vorweihnachtlichen Erlebnis der besonderen Art lädt das Freilichtmuseum Kommern am Wochenende 2. und 3. Dezember, jeweils 10 bis 18 Uhr, ein. Der „Advent für alle Sinne“ lässt die großen und kleinen Gäste in frühere Zeiten eintauchen und will vermitteln, wie sich bäuerliche Familien einst auf die Weihnacht vorbereiteten.

So erklingt in den Bauernstuben Hausmusik, wird mit den Gästen gemeinsam gesungen und werden Geschichten erzählt. Kinder können Weihnachtsschmuck und kleine Geschenke herstellen und die Erwachsenen sich in der Dorfschule in alter Schönschrift üben.

Für die Adventsdüfte sorgen Bratäpfel, Spekulatius und Printen. Die Hauswirtschafterinnen servieren auch heiße Maronen und Feuerzangenbowle. Handwerker zeigen ihre traditionellen Fertigkeiten. Laternenführungen bieten Gelegenheit, die Museumsdörfer in anderem Licht zu erleben.

Im und vor dem historischen Tanzsaal gibt es einen kleinen Advent-Markt. Das gesamte Programm ist unter www.kommern.lvr.de zu finden. Eintritt: 7,50 Euro; Parkgebühr: 2,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.