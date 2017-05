Frau zu Boden gerissen und beraubt: Zeugen gesucht

Monschau. Eine junge Fußgängerin erlitt am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwischen Imgenbroich und Mützenich bei einem Überfall Verletzungen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Der Täter war mit einem weißen Auto unterwegs.

Nach den Angaben der Frau hatte im Kreuzungbereich Hengstbrüchelchen und Auf der Hardt in Monschau ein Auto gehalten. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und habe sie zu Fuß verfolgt. Nach ein paar Metern habe er sie angegriffen, zu Boden gerissen und beraubt. Anschließend ist der Mann zu seinem Auto zurück gelaufen und weggefahren.

Die junge Frau erlitt bei dem Überfall eine Platzwunde. Vorbeikommende Passanten hatten sich um das Opfer gekümmert und die Polizei alarmiert. Das Opfer wurde in Krankenhaus gefahren und behandelt. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem weißen Auto ein. Die verlief aber ohne Erfolg.

Der recht junge Täter hat Deutsch gesprochen, das Opfer beschreibt ihn als Mitteleuropäer, etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er soll etwa 1,70 m groß und stämmig sein. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke.

Einen besonderen Fahndungsansatz sieht die Polizei in dem weißen Pkw. Ein Zeuge gibt an, der Wagen habe ein Aachener Kennzeichen gehabt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Aachen unter der Telefonnummer 0241/9577-31201 oder außerhalb der Bürozeiten 0241/9577-34210.