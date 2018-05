Roetgen.

Die in Berlin lebende französische Journalistin Pascale Hugues liest am Mittwoch, den 16. Mai in Roetgen aus ihrem jüngsten Werk. Die Korrespondentin für das Magazin „Le Point“, Kolumnistin des Tagesspiegels und der Süddeutschen Zeitung, wird um 19.30 Uhr, im Bürgersaal Roetgen, Rosentalstraße 56, mit ihrer Darbietung beginnen.